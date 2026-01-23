RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Выплата до 15 тысяч гривен и кредит под 0%: Кабмин принял пакет поддержки бизнеса

Фото: Юлия Свириденко, премьер Украины (facebook.com/KabminUA)
Автор: Иван Носальский

Украинское правительство вводит новую программу поддержки бизнеса. Часть физлиц-предпринимателей сможет получить единоразовую выплату до 15 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

Выплата ФОПам

Как отметила Свириденко, ФОПы 2-3 групп, которые работают в социально важных сферах - заведения общепита, аптеки, кофейни, продуктовые магазины, пекарни и другие заведения и услуги первой необходимости, - смогут получить от 7 500 до 15 000 гривен.

"Размер выплаты зависит от количества наемных работников при условии наличия по меньшей мере одного работника", - объяснила она. 

Подать заявку можно через портал "Дія": ее верифицируют банки-партнеры, после чего Государственная служба занятости перечисляет средства.

Полученные деньги можно потратить на приобретение и ремонт энергооборудования, горючее для генераторов и оплату электроэнергии.

Кредит под 0% на энергооборудование для бизнеса

Премьер рассказала, что предприятия, соответствующие критериям программы 5-7-9%, смогут взять кредит на покупку генераторов и аккумуляторных батарей под 0%.

Разницу по ставке будет компенсировать государство через Фонд развития предпринимательства.

"Кредиты предоставляют около 50 банков-партнеров программы 5-7-9% сроком до трех лет. Максимальная сумма кредита - до 10 млн гривен", - обратила внимание Свириденко.

Детали и дату старта программы сообщит Министерство экономики.

Доплаты для энергетиков

Напомним, сегодня, 23 января, Кабмин также утвердил доплаты для тех украинцев, которые участвуют в аварийно-восстановительных работах после обстрелов россиян.

Они с января по март смогут получить по 20 тысяч гривен за месяц.

ФОПЮлия СвириденкоВыплатыКредиты