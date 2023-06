Випередив Роналду. Ветеран збірної Іспанії першим виграв європейський требл

37-річний фланговий виконавець вийшов у старті "Фурії Рохи" на фінал турніру проти Хорватії (0:0, пенальті – 5:4). Оборонець відіграв 96 хвилин і в овертаймі був замінений на представника мадридського "Реала" Дані Карвахаля.

Саме "вершковий" оборонець реалізував вирішальний пенальті в післяматчевій серії одинадцятиметрових. Точність конкурента та вдала гра на лінії воріт голкіпера Унаї Сімона дозволили Навасу здобути черговий трофей у тривалій ігровій кар'єрі. Раніше він завоював черговий кубок Ліги Європи зі "Севільєю".

Хесус Навас – перший футболіст в історії, який виграв чемпіонат світу, чемпіонат Європи та Лігу націй. У лавах збірної Іспанії він тріумфував на Мундіалі в ПАР у 2010 році, переміг на Євро-2012 у Києві та тепер здобув кубок наймолодшого європейського турніру на рівні національних команд.

У сезоні 2018/19 турнір виграла збірна Португалії. Перед цим португальці тріумфували на Євро-2016. Натомість у сезоні 2020/21 гору взяла збірна Франції – чемпіон світу-2018. Отже, Навас випередив мінімум двох зірок першої величини – Кріштіану Роналду та Кіліана Мбаппе. Перший не перемагав на Мундіалях, а другий – на Євро.

Уродженець андалусійського містечка Лос-Паласьйос, вихованець "Севільї". На професіональному рівні дебютував у складі нервіонців ще в сезоні 2004/05.

Загалом провів у складі "Севільї" 16 сезонів. Ще чотири років відіграв за англійський "Манчестер Сіті", з яким переміг в АПЛ 2013/14 і здобув два Кубка ліги. Повернувся на батьківщину через психологічні проблеми, що виникли через тривале перебування далеко від рідної оселі.

Із рідною командою Навас двічі тріумфував у Кубку Іспанії, здобув Суперкубок Іспанії-2007, чотири рази виграв Лігу Європи та переміг у Суперкубку УЄФА-2006. У лавах збірної Іспанії провів 48 матчів, у яких забив 5 м'ячів.

Jesús Navas is the first player to win the FIFA World Cup, UEFA European Championship and the UEFA Nations League.



The oldest player in Spain's history writes another chapter in the record books.



