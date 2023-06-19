Опередил Роналду. Ветеран сборной Испании первым выиграл европейский требл

Триумф национальной команды Испании в Лиге наций УЕФА 2022/23 стал особенным для капитана "Севильи" Хесуса Наваса. Он оформил "золотой хет-трик" на уровне сборных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Squawka .

37-летний фланговый исполнитель вышел в старте "Фурии Рохи" на финал турнира против Хорватии (0:0, пенальти – 5:4). Защитник отыграл 96 минут и в овертайме был заменен представителем мадридского "Реала" Дани Карвахаля.

Именно "сливочный" защитник реализовал решающий пенальти в послематчевой серии одиннадцатиметровых. Точность конкурента и удачная игра на линии ворот голкипера Унаи Симона позволили Навасу завоевать очередной трофей в продолжительной игровой карьере. Ранее он взял очередной кубок Лиги Европы с "Севильей".

Хесус Навас – первый футболист в истории, выигравший чемпионат мира, чемпионат Европы и Лигу наций. В рядах сборной Испании он триумфовал на Мундиале в ЮАР в 2010 году, победил на Евро-2012 в Киеве и теперь завоевал кубок самого младшего европейского турнира на уровне национальных команд.

В сезоне 2018/19 турнир выиграла сборная Португалии. Перед этим португальцы триумфовали на Евро-2016. Зато в сезоне 2020/21 верх взяла сборная Франции – чемпион мира-2018. Итак, Навас опередил минимум двух звезд первой величины – Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе. Первый не побеждал на Мундиалях, а второй – на Евро.

Кто такой Хесус Навас

Уроженец андалусийского городка Лос-Паласьос, воспитанник "Севильи". На профессиональном уровне дебютировал в составе нервионцев еще в сезоне 2004/05.

В общей сложности провел в составе "Севильи" 16 сезонов. Еще четыре года отыграл за английский "Манчестер Сити", с которым победил в АПЛ 2013/14 и завоевал два Кубка лиги. Вернулся на родину из-за психологических проблем, возникших из-за длительного пребывания вдали от родного дома.

С родной командой Навас дважды триумфовал в Кубке Испании, завоевал Суперкубок Испании-2007, четырежды выиграл Лигу Европы и победил в Суперкубке УЕФА-2006. В рядах сборной Испании провел 48 матчей, в которых забил 5 мячей.