У Міноборони створять ШІ, що прогнозуватиме дії ворога: як тестуватимуть

Центр штучного інтелекту "A1" при Міноборони створює ШІ-платформу SPECTR, яка аналізуватиме бойові дані та формуватиме рекомендації для планування операцій. Рішення вже тестують кілька бойових підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Платформу створює Центр штучного інтелекту "А1", заснований Міноборони в березні 2026 року за підтримки уряду Великої Британії. Це частина ширшої роботи з посилення українського війська штучним інтелектом для швидшого ухвалення рішень на основі даних, збільшення ефективності засобів ураження та скорочення бюрократії.

Важливо, що система працюватиме в уже наявних цифрових рішеннях Сил оборони, а дані залишатимуться в захищеному середовищі. Тестування проходить у кількох бойових підрозділах.

SPECTR має взяти на себе частину щоденної роботи штабів: обробляти інформацію, знаходити закономірності та формувати рекомендації. Зокрема, платформа допоможе обирати ефективні сценарії дій і прогнозувати можливі кроки противника.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Міноборони відкрило доступ українським оборонним компаніям до платформи Avengers Labs для тренування ШІ-моделей безпілотників на основі реальних даних з поля бою: в основі платформи — датасет із 5 млн кадрів, зібраних бойовою системою DELTA, на якому вже навчено систему автоматичного виявлення цілей.

Також повідомлялося, що українські дрони за допомогою штучного інтелекту навчилися обходити російські засоби РЕБ: технологія дозволяє безпілотнику самостійно захопити ціль і завершити наведення навіть без стійкого радіозв'язку з оператором.