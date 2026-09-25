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У Міноборони створять ШІ, що прогнозуватиме дії ворога: як тестуватимуть

11:03 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Лев Шевченко
У Міноборони створять ШІ, що прогнозуватиме дії ворога: як тестуватимуть Фото: українські військові з дроном (Getty Images)
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Центр штучного інтелекту "A1" при Міноборони створює ШІ-платформу SPECTR, яка аналізуватиме бойові дані та формуватиме рекомендації для планування операцій. Рішення вже тестують кілька бойових підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Менше рутини у штабах

SPECTR має взяти на себе частину щоденної роботи штабів: обробляти інформацію, знаходити закономірності та формувати рекомендації. Зокрема, платформа допоможе обирати ефективні сценарії дій і прогнозувати можливі кроки противника.

Важливо, що система працюватиме в уже наявних цифрових рішеннях Сил оборони, а дані залишатимуться в захищеному середовищі. Тестування проходить у кількох бойових підрозділах.

Хто стоїть за розробкою

Платформу створює Центр штучного інтелекту "А1", заснований Міноборони в березні 2026 року за підтримки уряду Великої Британії. Це частина ширшої роботи з посилення українського війська штучним інтелектом для швидшого ухвалення рішень на основі даних, збільшення ефективності засобів ураження та скорочення бюрократії.

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Раніше РБК-Україна розповідало, що Міноборони відкрило доступ українським оборонним компаніям до платформи Avengers Labs для тренування ШІ-моделей безпілотників на основі реальних даних з поля бою: в основі платформи — датасет із 5 млн кадрів, зібраних бойовою системою DELTA, на якому вже навчено систему автоматичного виявлення цілей.

Також повідомлялося, що українські дрони за допомогою штучного інтелекту навчилися обходити російські засоби РЕБ: технологія дозволяє безпілотнику самостійно захопити ціль і завершити наведення навіть без стійкого радіозв'язку з оператором.

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