Скандал з Сеулом через полонених КНДР: в ОП відповіли на звинувачення
Київ не брав на себе зобов'язання не розголошувати інформацію про передачу полонених північнокорейських солдатів Південній Кореї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в Офісі президента.
"Україна не обіцяла приховувати це, і ми ніколи не приховуємо, коли це стосується полонених. Це чутливе питання з точки зору того, що українці мають право знати, що відбувається з тим чи іншим питанням щодо полонених," - розповів співрозмовник видання.
За словами джерела, у Кореї не обіцяли про це мовчати, і України не повідомила жодних значних деталей процесу.
"Хоча там багато цікавого, і про них самих також", - каже джерело.
Чому виник скандал
Суперечка між Київом і Сеулом розгорілась після того, як президент Південної Кореї Лі Чже Мьон публічно звинуватив Україну в порушенні угоди про конфіденційність.
На його думку, Київ не мав права оприлюднювати факт передачі двох військовополонених.
За словами Лі Чже Мьона, сторони заздалегідь домовились нікому не розповідати про цей крок - через ризик ускладнень у дипломатії та загрозу безпеці родин полонених, які залишились у Північній Кореї.
Президент Південної Кореї назвав розкриття інформації "жорстоким і безвідповідальним".
Українська сторона у відповідь на запит агентства Yonhap пояснила: публічно повідомили лише сам факт передачі, без жодних деталей процесу.
Тримати в таємниці абсолютно все виглядало б, на їхню думку, дивно.
Нагадаємо, 23 вересня президент України Володимир Зеленський оголосив з трибуни Генасамблеї ООН, що Україна передала двох захоплених солдатів КНДР Південній Кореї.
За його словами, взяти північнокорейців живими вкрай важко - один із них намагався вчинити самогубство, коли зрозумів, що потрапить у полон.