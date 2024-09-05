"Випало майже 70% місячної норми опадів". Як негода наробила лиха в Одесі (фото, відео)

У ніч з 4 на 5 вересня Одесу накрила потужна злива. Внаслідок негоди деякі вулиці перетворились на ріки, а будинки були підтоплені. Низка населених пунктів Одеської області залишились без електропостачання.
РБК-Україна розповідає, з якими саме наслідками негоди зіткнулись одесити та мешканці Одеської області.
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Згідно з інформацією мера Одеси Геннадія Труханова, місто пережило тяжку ніч.
"Випало майже 70% від місячної норми опадів (29,5 мм з 41 мм для вересня). Протягом ночі були задіяні усі потужності комунальних підприємств міста, аби мінімізувати наслідки негоди", - уточнив він у своєму Facebook.
Негода в Одесі затопила вулиці (скриншот: facebook.com/gtrukhanov)
Посадовець розповів, що внаслідок негоди:
Комунальники борються з наслідками негоди (скриншот: facebook.com/gtrukhanov)
"У двох випадках дерева впали на проїзну частину та заважали руху транспорту", - зазначив очільник міста.
Труханов розповів про наслідки негоди в Одесі (скриншот: facebook.com/gtrukhanov)
У Головному управлінні ДСНС України в Одеській області розповіли також, що ввечері 4 вересня в Хаджибейському районі Одеси (по вулицях Балківська, Червонослобідська, Церковна, Щеголева, Приморська та провулку Армянському) рятувальниками з підтоплених ділянок було вилучено:
"Надано допомогу 35 особам", - додали у прес-службі відомства у Facebook.
Згідно з інформацією прес-служби "ДТЕК Одеські електромережі" у Facebook, внаслідок негоди 4 вересня найбільше постраждали Одеський та Білгород-Дністровський райони.
Зазначається, що впродовж минулої доби світло повернули для 16 423 родин у 44 населених пунктах.
Було відремонтовано 12 повітряних ліній та заживлено 268 трансформаторних підстанцій.
Станом на ранок четверга, 5 серпня, без електропостачання залишались 11 333 сімей у 42 населених пунктах області.
Інформація від "ДТЕК Одеські електромережі" (скриншот: facebook.com/dtekoem)
У різних Telegram-каналах також розповідають про наслідки негоди для мешканців Одеси.
"Вечірній заплив одеситів за своїми авто, які вже по вікно у воді. А дощ лише й посилюється", - писали вчора в "Одесса INFO".
Зранку в цьому ж Telegram-каналі розповіли, що дорогу до центру затоплено, внаслідок чого утворився затор.
У ще одній локації утворилось ціле "озеро".
Telegram-канал "Думская. Новости. Война в Украине" повідомив також, що затоплено ринок "Сьомий кілометр".
Згідно з інформацією Telegram-каналу "Доброго вечора, ми з Одеси", зараз у місті також забагато води.
"Знову затопило вулиці Одеси. Сьогодні Пушкінська перетворилася на справжню Венецію. Машини пливуть", - уточнюється в одній із публікацій.
Telegram-канал "Доброго вечора, ми з України" демонструє також наслідки сильної зливи у квартирах одеситів.
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