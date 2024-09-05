"Выпало почти 70% месячной нормы осадков". Как непогода наделала беды в Одессе (фото, видео)

В ночь с 4 на 5 сентября Одессу накрыл мощный ливень. В результате непогоды некоторые улицы превратились в реки, а дома были подтоплены. Ряд населенных пунктов Одесской области остались без электроснабжения.
РБК-Украина рассказывает, с какими именно последствиями непогоды столкнулись одесситы и жители Одесской области.
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Согласно информации мэра Одессы Геннадия Труханова, город пережил тяжелую ночь.
"Выпало почти 70% от месячной нормы осадков (29,5 мм из 41 мм для сентября). В течение ночи были задействованы все мощности коммунальных предприятий города, чтобы минимизировать последствия непогоды", - уточнил он в своем Facebook.
Ненастье в Одессе затопило улицы (скриншот: facebook.com/gtrukhanov)
Чиновник рассказал, что в результате непогоды:
Коммунальщики борются с последствиями непогоды (скриншот: facebook.com/gtrukhanov)
"В двух случаях деревья упали на проезжую часть и мешали движению транспорта", - отметил глава города.
Труханов рассказал о последствиях непогоды в Одессе (скриншот: facebook.com/gtrukhanov)
В Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области рассказали также, что вечером 4 сентября в Хаджибейском районе Одессы (по улицам Балковская, Краснослободская, Церковная, Щеголева, Приморская и Армянскому переулку) спасателями с подтопленных участков было изъято:
"Оказана помощь 35 людям", - добавили в пресс-службе ведомства в Facebook.
Согласно информации пресс-службы "ДТЕК Одеські електромережі" в Facebook, в результате непогоды 4 сентября больше всего пострадали Одесский и Белгород-Днестровский районы.
Отмечается, что за прошедшие сутки свет вернули для 16 423 семей в 44 населенных пунктах.
Было отремонтировано 12 воздушных линий и заживлено 268 трансформаторных подстанций.
По состоянию на утро четверга, 5 августа, без электроснабжения оставалось 11 333 семьи в 42 населенных пунктах области.
Информация от "ДТЕК Одеські електромережі" (скриншот: facebook.com/dtekoem)
В разных Telegram-каналах также рассказывают о последствиях ненастья для жителей Одессы.
"Вечерний заплыв одесситов за своими авто, которые уже по окна в воде. А дождь только и усиливается", - писали вчера в "Одесса INFO".
Утром в этом же Telegram-канале рассказали, что дорога в центр затоплена, в результате чего образовалась пробка.
В еще одной локации образовалось целое "озеро".
Telegram-канал "Думская. Новости. Война в Украине" сообщил также, что затоплен рынок "Седьмой километр".
Согласно информации Telegram-канала "Доброго вечора, ми з Одеси", сейчас в городе также много воды.
"Снова затопило улицы Одессы. Сегодня Пушкинская превратилась в настоящую Венецию. Машины плывут", - уточняется в одной из публикаций.
Telegram-канал "Доброго вечора, ми з України" демонстрирует также последствия сильного ливня в квартирах одесситов.
Напомним, ранее мы рассказывали, что август 2024 года побил ряд температурных рекордов и попал сразу в несколько рейтингов.
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