"Выпало почти 70% месячной нормы осадков". Как непогода наделала беды в Одессе (фото, видео)

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С какими последствиями непогоды столкнулись одесситы

Согласно информации мэра Одессы Геннадия Труханова, город пережил тяжелую ночь.

"Выпало почти 70% от месячной нормы осадков (29,5 мм из 41 мм для сентября). В течение ночи были задействованы все мощности коммунальных предприятий города, чтобы минимизировать последствия непогоды", - уточнил он в своем Facebook.

Ненастье в Одессе затопило улицы (скриншот: facebook.com/gtrukhanov)

Чиновник рассказал, что в результате непогоды:

был затруднен проезд транспорта по ряду улиц (кое-где движение было вообще перекрыто)

пришлось изменить некоторые маршруты общественного транспорта (а по маршруту 20 трамвая курсировал автобус)

было повалено 10 деревьев и 2 большие ветви

Коммунальщики борются с последствиями непогоды (скриншот: facebook.com/gtrukhanov)

"В двух случаях деревья упали на проезжую часть и мешали движению транспорта", - отметил глава города.

Труханов рассказал о последствиях непогоды в Одессе (скриншот: facebook.com/gtrukhanov)

В Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области рассказали также, что вечером 4 сентября в Хаджибейском районе Одессы (по улицам Балковская, Краснослободская, Церковная, Щеголева, Приморская и Армянскому переулку) спасателями с подтопленных участков было изъято:

15 легковых автомобилей

3 микроавтобуса

"Оказана помощь 35 людям", - добавили в пресс-службе ведомства в Facebook.

Сколько людей осталось без света

Согласно информации пресс-службы "ДТЕК Одеські електромережі" в Facebook, в результате непогоды 4 сентября больше всего пострадали Одесский и Белгород-Днестровский районы.

Отмечается, что за прошедшие сутки свет вернули для 16 423 семей в 44 населенных пунктах.

Было отремонтировано 12 воздушных линий и заживлено 268 трансформаторных подстанций.

По состоянию на утро четверга, 5 августа, без электроснабжения оставалось 11 333 семьи в 42 населенных пунктах области.

Информация от "ДТЕК Одеські електромережі" (скриншот: facebook.com/dtekoem)

Что пишут в соцсетях

В разных Telegram-каналах также рассказывают о последствиях ненастья для жителей Одессы.

"Вечерний заплыв одесситов за своими авто, которые уже по окна в воде. А дождь только и усиливается", - писали вчера в "Одесса INFO".

Утром в этом же Telegram-канале рассказали, что дорога в центр затоплена, в результате чего образовалась пробка.

В еще одной локации образовалось целое "озеро".

Telegram-канал "Думская. Новости. Война в Украине" сообщил также, что затоплен рынок "Седьмой километр".

Согласно информации Telegram-канала "Доброго вечора, ми з Одеси", сейчас в городе также много воды.

"Снова затопило улицы Одессы. Сегодня Пушкинская превратилась в настоящую Венецию. Машины плывут", - уточняется в одной из публикаций.

Telegram-канал "Доброго вечора, ми з України" демонстрирует также последствия сильного ливня в квартирах одесситов.