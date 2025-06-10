Випалили "Слава Росії": фото тортур українського військового справжнє - ГУР

Фотографія українського військового, на тілі якого окупанти випалили напис "Слава Росії", є справжньою. Це один із захисників, якого повернули в Україну під час попереднього обміну.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону "Єдині новини".