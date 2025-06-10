Випалили "Слава Росії": фото тортур українського військового справжнє - ГУР
Фотографія українського військового, на тілі якого окупанти випалили напис "Слава Росії", є справжньою. Це один із захисників, якого повернули в Україну під час попереднього обміну.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону "Єдині новини".
За його словами, світлину зробив лікар у регіональному медцентрі під час огляду звільненого захисника. На тілі військового - численні шрами та сліди тортур. Фото поширило видання Clash Report.
After being exchanged, a Ukrainian prisoner of war showed his body covered in multiple mutilations and a burned-in inscription that read ‘Glory to Russia.’ pic.twitter.com/c8BxoFvXnZ— Clash Report (@clashreport) June 9, 2025
У ГУР наголошують, що 90% звільнених українських військових свідчать про систематичні порушення з боку РФ - нелюдські умови утримання, брак їжі та меддопомоги. Також фіксується критична втрата ваги у полонених українців, що значно відрізняється від того, у якому стані російських військових повертають додому.
Раніше РБК-Україна писало, що Росія не лише системно катує українських військовополонених, а й поширює спеціальні інструкції з описом "ефективних" методів тортур. Про це заявив представник НГУ "Азов" Нестор Барчук. За даними ООН, понад 95% полонених зазнають катувань.
Так, ми розповідали про один із найжорстокіших випадків катування українців у російському полоні - вбиту журналістку Вікторію Рощину. Точну причину її смерті досі не встановили. Однак відомо, що її тіло повернули на Батьківщину без деяких внутрішніх органів та ознаками катувань.
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