Выжгли "Слава России": фото пыток украинского военного настоящее - ГУР
Фотография украинского военного, на теле которого оккупанты выжгли надпись "Слава России", является настоящей. Это один из защитников, которого вернули в Украину во время предыдущего обмена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона "Единые новости".
По его словам, фотографию сделал врач в региональном медцентре во время осмотра освобожденного защитника. На теле военного - многочисленные шрамы и следы пыток. Фото распространило издание Clash Report.
После обмена украинский военнопленный показал свое тело, покрытое многочисленными увечьями и выжженной надписью 'Слава России' pic.twitter.com/c8BxoFvXnZ- Clash Report (@clashreport) 9 июня 2025 г.
В ГУР отмечают, что 90% освобожденных украинских военных свидетельствуют о систематических нарушениях со стороны РФ - нечеловеческие условия содержания, нехватка пищи и медпомощи. Также фиксируется критическая потеря веса у пленных украинцев, что значительно отличается от того, в каком состоянии российских военных возвращают домой.
Ранее РБК-Украина писало, что Россия не только системно пытает украинских военнопленных, но и распространяет специальные инструкции с описанием "эффективных" методов пыток. Об этом заявил представитель НГУ "Азов" Нестор Барчук. По данным ООН, более 95% пленных подвергаются пыткам.
Так, мы рассказывали об одном из самых жестоких случаев пыток украинцев в российском плену - убитой журналистке Виктории Рощину. Точную причину ее смерти до сих пор не установили. Однако известно, что ее тело вернули на Родину без некоторых внутренних органов и с признаками пыток.
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