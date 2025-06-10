Выжгли "Слава России": фото пыток украинского военного настоящее - ГУР

Фотография украинского военного, на теле которого оккупанты выжгли надпись "Слава России", является настоящей. Это один из защитников, которого вернули в Украину во время предыдущего обмена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона "Единые новости".