На случай непредвиденных ситуаций. Полиция напомнила водителям, что всегда надо иметь в авто

В дороге может случиться что угодно - от прокола шины до поломки посреди трассы. Именно поэтому некоторые вещи в автомобиле не просто желательны, а необходимы.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию патрульной полиции в Хмельницкой области в Facebook рассказывает, что должно быть в багажнике у каждого водителя.

Какие вещи должен иметь каждый водитель в автомобиле

"Во время управления транспортным средством могут случиться различного характера технические неисправности и непредвиденные ситуации на дороге. Поэтому мы советуем иметь в автомобиле следующие вещи", - говорится в сообщении.

Что должен иметь каждый водитель:

аптечка;

огнетушитель;

знак аварийной остановки;

домкрат (этот инструмент можно назвать одним из основных, особенно, если речь идет о путешествиях за пределами населенных пунктов;

трос буксировочный;

компрессор;

запасное колесо;

набор инструментов;

канистра с топливом;

фонарик и другие вещи, которые могут понадобиться для ремонта автомобиля в дорожных условиях.

Какие вещи надо возить водителям с собой (скриншот)

Отметим, что полиция дает базовый список, но опытные водители рекомендуют также иметь:

пусковой кабель - понадобится, если аккумулятор сядет неожиданно;

пусковой бустер (powerbank для авто) - особенно полезно зимой;

теплое одеяло или плед - если застрянете в дороге зимой;

набор одноразовых перчаток - для замены колеса или ремонта;

мешок с песком или антискользящее покрытие - в снег или гололед;

налобный фонарик или светодиодная лампа - чтобы руки были свободны.

Кроме этого, летом с собой стоит возить запас питьевой воды, солнцезащитную шторку, средство от насекомых, а зимой - скребок для льда, щетку, лопату, средство для размораживания замков.