ua en ru
Сб, 05 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На случай непредвиденных ситуаций. Полиция напомнила водителям, что всегда надо иметь в авто

Суббота 05 июля 2025 08:00
UA EN RU
На случай непредвиденных ситуаций. Полиция напомнила водителям, что всегда надо иметь в авто Что всегда должно быть в багажнике (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В дороге может случиться что угодно - от прокола шины до поломки посреди трассы. Именно поэтому некоторые вещи в автомобиле не просто желательны, а необходимы.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию патрульной полиции в Хмельницкой области в Facebook рассказывает, что должно быть в багажнике у каждого водителя.

Какие вещи должен иметь каждый водитель в автомобиле

"Во время управления транспортным средством могут случиться различного характера технические неисправности и непредвиденные ситуации на дороге. Поэтому мы советуем иметь в автомобиле следующие вещи", - говорится в сообщении.

Что должен иметь каждый водитель:

  • аптечка;
  • огнетушитель;
  • знак аварийной остановки;
  • домкрат (этот инструмент можно назвать одним из основных, особенно, если речь идет о путешествиях за пределами населенных пунктов;
  • трос буксировочный;
  • компрессор;
  • запасное колесо;
  • набор инструментов;
  • канистра с топливом;
  • фонарик и другие вещи, которые могут понадобиться для ремонта автомобиля в дорожных условиях.

На случай непредвиденных ситуаций. Полиция напомнила водителям, что всегда надо иметь в автоКакие вещи надо возить водителям с собой (скриншот)

Отметим, что полиция дает базовый список, но опытные водители рекомендуют также иметь:

  • пусковой кабель - понадобится, если аккумулятор сядет неожиданно;

  • пусковой бустер (powerbank для авто) - особенно полезно зимой;

  • теплое одеяло или плед - если застрянете в дороге зимой;

  • набор одноразовых перчаток - для замены колеса или ремонта;

  • мешок с песком или антискользящее покрытие - в снег или гололед;

  • налобный фонарик или светодиодная лампа - чтобы руки были свободны.

Кроме этого, летом с собой стоит возить запас питьевой воды, солнцезащитную шторку, средство от насекомых, а зимой - скребок для льда, щетку, лопату, средство для размораживания замков.

Недавно мы подробно рассказывали, что должно быть в аптечке водителя, а также какой штраф светит за ее отсутствие.

Ранее мы писали, какая ошибка на дороге часто приводит к авариям и административной ответственности.

Читайте также о том, сколько можно ехать в городе и на трассе и что надо знать водителям об ограничении скорости.

Читайте РБК-Украина в Google News
Советы водителям
Новости
Зеленский и Трамп созвонились: первые подробности
Зеленский и Трамп созвонились: первые подробности
Аналитика
Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине