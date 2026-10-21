Випадковий успіх: телескоп Euclid відкрив нову комету у Сонячній системі

Як апарат для пошуку темної матерії знайшов комету?

Основна мета місії Euclid - вивчення форми та руху мільярдів галактик на відстані до 10 мільярдів світлових років від Землі. Ціль - розкрити таємницю темної матерії та темної енергії.

Зазвичай телескоп уникає смуги неба вздовж площини Сонячної системи, де багато пилу, астероїдів та комет, оскільки їхнє сяйво заважає чутливим знімкам глибокого космосу.

Попри це, аспірант Гельсінського університету Мікко Пенттінен за допомогою розробленого ним програмного забезпечення виявив на знімках розмиту смугу від об'єкта, що рухався занадто швидко.

Подальший аналіз підтвердив наявність навколо нього туманної хмари з пилу та газу (коми), що характерно для активних комет.

Після перевірки за каталогами та підтвердження Центром малих планет (MPC) Міжнародного астрономічного союзу 8 жовтня об'єкт офіційно зареєстрували як C/2026 S1 (Euclid).

Комета C/2026 S1 (Евклід) (джерело: ESA)

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Де знаходиться C/2026 S1 і чим вона унікальна?

Зараз комета перебуває на відстані близько 1,3 мільярда кілометрів від Землі - це приблизно відповідає відстані від Сонця до орбіт між Юпітером і Сатурном.

Ключові особливості знахідки

Незвичайна орбіта: комета рухається не у площині планет, а фактично "перпендикулярно" вгору від Сонця, описуючи дугу над Сонячною системою.

Тривалий період обертання: один повний оберт навколо Сонця у комети триває тисячі років.

Швидке виявлення: алгоритми зафіксували об'єкт у п'яти різних наборах зображень (загалом 16 експозицій) у глибокому північному полі огляду Euclid.

Спостереження за кометою C/2026 S1 (джерело: ESA)

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Чому це важливо для науки?

Комети є крижаними та пиловими залишками утворення Сонячної системи, що відбувалося 4,6 мільярда років тому.

Вивчення їхнього складу допомагає науковцям зрозуміти, з яких матеріалів формувалися планети та звідки на Землі з'явилися вода й первинні органічні блоки.

Виявлення комети на такій ранній стадії доводить, що Euclid здатний шукати нові об'єкти на значній відстані від Сонця.

Це створює важливий прецедент для взаємодії з майбутніми дослідницькими місіями ESA, зокрема Comet Interceptor, яка планує перехоплювати первозданні комети під час їхнього першого наближення до центру нашої планетарної системи.