Не інопланетяни: вчені розкрили таємницю найзагадковішої зорі Всесвіту

Астрономи з Ворвікського університету виявили масивного супутника у зорі Бояджян (KIC 8462852), яка роками вважалася головним кандидатом на наявність іншопланетної сфери Дайсона. Знайдений об'єкт у кілька разів перевищує розміри Юпітера і може пояснювати аномальні затьмарення світила.

Про це інформує РБК-Україна , посилаючись на дослідження, опубліковане у науковому журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .

Що відомо про нового космічного гіганта?

Маса оцінюється приблизно в 9,4 маси Юпітера (з можливим верхнім порогом до 28 мас Юпітера). Це ставить об'єкт на тонку межу між гігантською екзопланетою та коричневим карликом.

Орбітальний період: супутник робить повний оберт навколо зорі за 1 030-1 368 днів (близько 3-4 земних років).

Особливості спостереження: через великі проміжки між даними та збіги з масштабнішими затьмареннями проходження супутника тривалий час лишалося непоміченим.

Як супутник пояснює аномальне згасання зорі?

У 2015 році зоря Бояджян привернула увагу всієї наукової спільноти через хаотичні та глибокі падіння яскравості (до 22 відсотків), які неможливо було пояснити звичайним проходженням планет.

Тоді висувалися версії аж до існування інопланетної мегаструктури.

Нововиявлений об'єкт не може напряму викликати настільки тривалі та масштабні коливання світла. Проте його колосальна гравітація працює як "космічний дестабілізатор".

Пролітаючи системою, гігант збиває зі звичних орбіт групи комет або уламки планетезималей, спрямовуючи їх близько до зорі.

Наближаючись до світила, комети руйнуються й утворюють велетенські хмари пилу та газу, які й перекривають світло зорі для спостерігачів із Землі.

Подальші дослідження та перспективи

Пряме отримання знімків супутника наразі неможливе навіть за допомогою найсучасніших оптичних методів, оскільки яскравість самої зорі повністю затьмарює його теплове випромінювання.

У системі також відомо про наявність другого супутника - віддаленого червоного карлика KIC 8462852B, проте він розташований занадто далеко, щоб впливати на коливання яскравості.