ua en ru
Чт, 20 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Не інопланетяни: вчені розкрили таємницю найзагадковішої зорі Всесвіту

19:12 20.08.2026 Чт
2 хв
Сфера Дайсона скасовується?
aimg Ольга Завада
Не інопланетяни: вчені розкрили таємницю найзагадковішої зорі Всесвіту Науковці знайшли реальну причину аномалій зорі Бояджян (фото: Pexels)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Астрономи з Ворвікського університету виявили масивного супутника у зорі Бояджян (KIC 8462852), яка роками вважалася головним кандидатом на наявність іншопланетної сфери Дайсона. Знайдений об'єкт у кілька разів перевищує розміри Юпітера і може пояснювати аномальні затьмарення світила.

Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на дослідження, опубліковане у науковому журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Що відомо про нового космічного гіганта?

Маса оцінюється приблизно в 9,4 маси Юпітера (з можливим верхнім порогом до 28 мас Юпітера). Це ставить об'єкт на тонку межу між гігантською екзопланетою та коричневим карликом.

Орбітальний період: супутник робить повний оберт навколо зорі за 1 030-1 368 днів (близько 3-4 земних років).

Особливості спостереження: через великі проміжки між даними та збіги з масштабнішими затьмареннями проходження супутника тривалий час лишалося непоміченим.

Читайте більше: Всесвіт сформував планети раніше, ніж вважалося: вчені зруйнували теорію

Як супутник пояснює аномальне згасання зорі?

У 2015 році зоря Бояджян привернула увагу всієї наукової спільноти через хаотичні та глибокі падіння яскравості (до 22 відсотків), які неможливо було пояснити звичайним проходженням планет.

Тоді висувалися версії аж до існування інопланетної мегаструктури.

Нововиявлений об'єкт не може напряму викликати настільки тривалі та масштабні коливання світла. Проте його колосальна гравітація працює як "космічний дестабілізатор".

Пролітаючи системою, гігант збиває зі звичних орбіт групи комет або уламки планетезималей, спрямовуючи їх близько до зорі.

Наближаючись до світила, комети руйнуються й утворюють велетенські хмари пилу та газу, які й перекривають світло зорі для спостерігачів із Землі.

Подальші дослідження та перспективи

Пряме отримання знімків супутника наразі неможливе навіть за допомогою найсучасніших оптичних методів, оскільки яскравість самої зорі повністю затьмарює його теплове випромінювання.

У системі також відомо про наявність другого супутника - віддаленого червоного карлика KIC 8462852B, проте він розташований занадто далеко, щоб впливати на коливання яскравості.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Науковці Планети Астрономи
Новини
"Справедливість для бійців". ДБР проводить масові обшуки і перевіряє виплати військовим
"Справедливість для бійців". ДБР проводить масові обшуки і перевіряє виплати військовим
Аналітика
Чи стане Brave1 українською DARPA та чи буде зброя на фронті: інтервʼю з CEO Ради зброярів
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чи стане Brave1 українською DARPA та чи буде зброя на фронті: інтервʼю з CEO Ради зброярів