Не исключительный случай: в Литве объяснили, почему не сбили российскую "Герберу"

Литовские силы противовоздушной обороны не сбили российский дрон "Гербера", поскольку в мирное время воздушные объекты сбиваются только в исключительных случаях. Санкцию на удар дает лично министр обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление армии Литвы, которое опубликовало издание LRT.

"В мирное время уничтожение воздушных объектов осуществляется только в совершенно исключительных случаях. Цивилизованные страны не сбивают объекты, которые не несут угрозы, даже если они нарушили государственную границу", - сказано в заявлении военных.

В мирное время воздушным пространством управляют гражданские структуры. Контроль и наблюдение за воздухом над страной осуществляет Управление наблюдения и контроля воздушного пространства Военно-воздушных сил Литвы.

Сбить воздушные цели военные могут только в случае, если объекты в воздухе угрожают национальной безопасности, или критической инфраструктуре. Принять решение могут несколько человек:

министр обороны Литвы, или лицо, которому он делегировал полномочия - если задействована армия;

командование Воздушных сил НАТО (AIRCOM) - если для этого используют истребители миссии воздушной полиции.

Только после принятия решения осуществляется сбивание. В армии Литвы уверяют, что дрон не угрожал жизни людей, или критически важным объектам, в противном случае его бы сбили.