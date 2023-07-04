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Вінус Вільямс після поразки Світоліній відмовилася потиснути руку судді: яка причина

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Лондон, Вівторок 04 липня 2023 10:48
Вінус Вільямс після поразки Світоліній відмовилася потиснути руку судді: яка причина Фото: Вінус Вільямс була незгодна з рішенням рефері на вишці (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорців

Іменита американська тенісистка Вінус Вільямс по завершенні поєдинку першого раунду Вімблдонського турніру проти Еліни Світоліної рішуче проігнорувала суддю на вишці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Tennis Letter.

43-річна екс-перша ракетка світу гостро відреагувала на ключове рішення арбітра на вишці Марія Чичак. Вона фактично завершила матч достроково.

У дев'ятому геймі другого сету Світоліна відбила м'яч на задню лінію половини Вільямс-старшої, а та не відбила назад. Спершу суддя зафіксувала аут, але українка використала челлендж. Повтор показав, що м'яч влучив у межі корту.

Вільямс розраховувала переграти подачу, оскільки лінійний суддя зафіксував аут. Утім, Чичак оголосила матч завершеним, зафіксувавши виліт легенди. Досвідчена американка у відповідь вирішила проігнорувати тенісний етикет.

Хто така Вінус Вільямс

Уродженка Каліфорнії, у тур потрапила в 14 років. На турнірах серії "Гренд Слем" дебютувала в 1997 році та відразу дійшла до фіналу US Open.

Пік кар'єри припав на початок 2000-х. Тоді здобула 5 титулів на Вімблдоні та двічі тріумфувала на Відкритому чемпіонаті США. Виграла "золото" Олімпіади в Сіднеї та перемогла на WTA Finals-2008. Ще 14 титулів серії "Гренд Слем" узяла в парному розряді.

Загалом здобула 49 індивідуальних титулів. Старша сестра Серени Вільямс – найсильнішої тенісистки першої чверті XXI століття.

До слова, раніше Вінус Вільямс повторила вікове досягнення у жіночому турі.

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