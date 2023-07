Вінус Вільямс після поразки Світоліній відмовилася потиснути руку судді: яка причина

43-річна екс-перша ракетка світу гостро відреагувала на ключове рішення арбітра на вишці Марія Чичак. Вона фактично завершила матч достроково.

У дев'ятому геймі другого сету Світоліна відбила м'яч на задню лінію половини Вільямс-старшої, а та не відбила назад. Спершу суддя зафіксувала аут, але українка використала челлендж. Повтор показав, що м'яч влучив у межі корту.

Вільямс розраховувала переграти подачу, оскільки лінійний суддя зафіксував аут. Утім, Чичак оголосила матч завершеним, зафіксувавши виліт легенди. Досвідчена американка у відповідь вирішила проігнорувати тенісний етикет.

Venus Williams disappointed with the end of the match against Elina Svitolina.



She shakes her head as she walks toward the umpire after the match.

pic.twitter.com/JOtV7UCEA4