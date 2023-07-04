Вінус Вільямс після поразки Світоліній відмовилася потиснути руку судді: яка причина

Іменита американська тенісистка Вінус Вільямс по завершенні поєдинку першого раунду Вімблдонського турніру проти Еліни Світоліної рішуче проігнорувала суддю на вишці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Tennis Letter .

43-річна екс-перша ракетка світу гостро відреагувала на ключове рішення арбітра на вишці Марія Чичак. Вона фактично завершила матч достроково.

У дев'ятому геймі другого сету Світоліна відбила м'яч на задню лінію половини Вільямс-старшої, а та не відбила назад. Спершу суддя зафіксувала аут, але українка використала челлендж. Повтор показав, що м'яч влучив у межі корту.

Вільямс розраховувала переграти подачу, оскільки лінійний суддя зафіксував аут. Утім, Чичак оголосила матч завершеним, зафіксувавши виліт легенди. Досвідчена американка у відповідь вирішила проігнорувати тенісний етикет.

Venus Williams disappointed with the end of the match against Elina Svitolina.



She shakes her head as she walks toward the umpire after the match.

pic.twitter.com/JOtV7UCEA4 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 3, 2023

Хто така Вінус Вільямс

Уродженка Каліфорнії, у тур потрапила в 14 років. На турнірах серії "Гренд Слем" дебютувала в 1997 році та відразу дійшла до фіналу US Open.

Пік кар'єри припав на початок 2000-х. Тоді здобула 5 титулів на Вімблдоні та двічі тріумфувала на Відкритому чемпіонаті США. Виграла "золото" Олімпіади в Сіднеї та перемогла на WTA Finals-2008. Ще 14 титулів серії "Гренд Слем" узяла в парному розряді.

Загалом здобула 49 індивідуальних титулів. Старша сестра Серени Вільямс – найсильнішої тенісистки першої чверті XXI століття.