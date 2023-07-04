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Винус Уильямс после поражения Свитолиной отказалась пожать руку судье: какая причина

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Лондон, Вторник 04 июля 2023 10:48
Винус Уильямс после поражения Свитолиной отказалась пожать руку судье: какая причина Фото: Винус Уильямс была не согласна с решением рефери на вышке (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорцив

Именитая американская теннисистка Винус Уильямс по завершении поединка первого раунда Уимблдонского турнира против Элины Светолиной решительно проигнорировала судью на вышке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Tennis Letter.

43-летняя экс-первая ракетка мира остро отреагировала на ключевое решение арбитра на вышке Мария Чичак. Она фактически завершила матч досрочно.

В девятом гейме второго сета Свитолина отбила мяч на заднюю линию половины Уильямс-старшей, а та не отбила назад. Сначала судья зафиксировала аут, но украинка использовала челлендж. Повтор показал, что мяч попал в пределы корта.

Уильямс рассчитывала переиграть подачу, поскольку линейный судья зафиксировал аут. Впрочем, Чичак объявила матч завершенным, зафиксировав вылет легенды. Опытная американка в ответ решила проигнорировать теннисный этикет.

Кто такая Винус Уильямс

Уроженка Калифорнии в тур попала в 14 лет. На турнирах серии "Грэнд Слэм" дебютировала в 1997 году и сразу дошла до финала US Open.

Пик карьеры пришелся на начало 2000-х. Тогда завоевала 5 титулов на Уимблдоне и дважды триумфовала на Открытом чемпионате США. Выиграла "золото" Олимпиады в Сиднее и победила на WTA Finals-2008. Еще 14 титулов серии "Грэнд Слэм" взяла в парном разряде.

В общей сложности завоевала 49 индивидуальных титулов. Старшая сестра Серены Уильямс – сильнейшей теннисистки первой четверти XXI века.

К слову, ранее Винус Уильямс повторила возрастное достижение в женском туре.

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