Вінус Вільямс повторила переможний рекорд тенісного туру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA .

43-річна тенісистка з перемоги стартувала на трав'яному турнірі в Бірмінгемі. У трьох сетах представниця США здолала італійку Камілу Джорджі з топ-50 світового рейтингу (7:6, 4:6, 7:6).

Вільямс-старша здобула першу перемогу після відновлення виступів у червні. Звітний поєдинок став другим для американки на траві цьогоріч. Минулого тижня вона вилетіла від швейцарки Наеф у нідерландському Гертогенбосі.

Перемога у 43-річному віці дозволила Вільямс стати поруч із Мартіною Навратіловою і Кіміко Дате. Лише чешка та японка в XXI столітті здобували перемоги на рівні Жіночої тенісної асоціації після 43-го дня народження. У наступному раунді Вільямс-старша зустрінеться з переможницею протистояння Носкова – Остапенко.

Хто така Вінус Вільямс

Уродженка Каліфорнії, у тур потрапила в 14 років. На турнірах серії "Гренд Слем" дебютувала в 1997 році та відразу дійшла до фіналу US Open.

Пік кар'єри припав на початок 2000-х. Тоді здобула 5 титулів на Вімблдоні та двічі тріумфувала на Відкритому чемпіонаті США. Виграла "золото" Олімпіади в Сіднеї та перемогла на WTA Finals-2008. Ще 14 титулів серії "Гренд Слем" узяла в парному розряді.

Загалом здобула 49 індивідуальних титулів. Старша сестра Серени Вільямс – найсильнішої тенісистки першої чверті XXI століття.