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Вінус Вільямс у 43 роки вибила нейтральну росіянку з топ-20 рейтингу WTA: відео

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Цинциннаті, Вівторок 15 серпня 2023 11:22
Вінус Вільямс у 43 роки вибила нейтральну росіянку з топ-20 рейтингу WTA: відео Фото: Вінус Вільямс здолала топ-суперницю з РФ (twitter.com/CincyTennis)
Автор: Антон Федорців

Легендарна американка Вінус Вільямс із перемоги стартувала на престижному тенісному турнірі Cincinnati Open.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Western & Southern Open, 1-й раунд, жінки

В. Вільямс – Кудерметова – 2:0 (6:4, 7:5)

Культова тенісистка в двох сетах розібралася з Веронікою Кудерметовою. Росіянка феєрично розпочала, повівши 4:1 з двома брейками. Та досвідчена американка зламала перебіг подій. Вона не тільки зрівняла рахунок, а й дотиснула опонентку.

Вільямс-старша виграла 5 геймів поспіль. До того ж, у вирішальному десятому геймі вона з першої спроби реалізувала брейк-пойнт. Це очко водночас стало й сет-пойнтом. На такий камбек американська тенісистка витратила 55 хвилин.

Ще гірше для Вінус Вільямс склався початок другої партії. Цього разу Кудерметова повела 5:1. Однак, і тепер господарка кортів зуміла відігратися. Вигравши 6 геймів (!) поспіль, американка з третьої спроби дотиснула російську тенісистку. Наступна суперниця Вільямс-старшої визначиться в протистоянні Чжен – Сасновіч.

Хто така Вінус Вільямс

Уродженка Каліфорнії, у тур потрапила в 14 років. На турнірах серії "Гренд Слем" дебютувала в 1997 році та відразу дійшла до фіналу US Open.

Пік кар'єри припав на початок 2000-х. Тоді здобула 5 титулів на Вімблдоні та двічі тріумфувала на Відкритому чемпіонаті США. Виграла "золото" Олімпіади в Сіднеї та перемогла на WTA Finals-2008. Ще 14 титулів серії "Гренд Слем" узяла в парному розряді.

Загалом здобула 49 індивідуальних титулів. Старша сестра Серени Вільямс – найсильнішої тенісистки першої чверті XXI століття.

До слова, українка Калініна пробилася в другий раунд Цинциннаті завдяки перемозі над Чжу.

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