ua en ru
Вт, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Калініна пройшла перший раунд Цинциннаті, Світоліна знялася з турніру

Новость на русском →
Цинциннаті, Вівторок 15 серпня 2023 09:07
Калініна пройшла перший раунд Цинциннаті, Світоліна знялася з турніру Фото: Ангеліна Калініна вийшла до другого кола в Огайо (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Колишня національна перша ракетка Ангеліна Калініна єдиною з українок пробилася в 1/16 фіналу Cincinnati Open. Натомість Еліна Світоліна достроково завершила змагання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Western & Southern Open, 1-й раунд, жінки

Чжу – Калініна – 0:2 (3:6, 5:7)

Світоліна – Возняцкі – скасовано

Проти китаянки Чжу Калініна розпочала надупевнено. З брейком вона швидко повела 3:0, а далі зосередилася на власних подачах. Цей підхід приніс плоди – українка закрила сет за 41 хвилину подачею "під нуль".

За схожим сценарієм розпочалася друга партія. Щоправда, Калініна цього разу оформила два брейки. Та за рахунку 4:1 на власну користь українська тенісистка трохи розслабилася. Зате Чжу зуміла виграти чотири гейми поспіль і вперше повела в рахунку.

Проте, Калініна вчасно зупинила прорив китаянки. Вона повернула гру під свій контроль і після ще одного брейку з другої спроби реалізувала матч-пойнт. У наступному раунді українка зустрінеться з п'ятою ракеткою світу Онс Жабер.

Натомість Світоліна на поєдинок проти екс-лідерки рейтингу WTA Каролін Возняцкі вийти не змогла. Титулована вітчизняна тенісистка зізналася, що вирішила взяти паузу через проблеми зі здоров'ям. 28-річна професіоналка зазнала травми стопи.

До слова, українка Ястремська здобула перший титул за чотири роки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис Элина Свитолина
NEWS
Чи повернуться "вагнерівці" воювати проти України та яке їх завдання в Білорусі: відповідь ГУР
Чи повернуться "вагнерівці" воювати проти України та яке їх завдання в Білорусі: відповідь ГУР
DAILY
Тарас Чмут: У суспільстві немає єдиного розуміння, що фронт – це "пріоритет номер нуль"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: У суспільстві немає єдиного розуміння, що фронт – це "пріоритет номер нуль"