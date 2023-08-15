Винус Уильямс в 43 года выбила нейтральную россиянку из топ-20 рейтинга WTA: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Western & Southern Open, 1-й раунд, женщины

В. Уильямс – Кудерметова – 2:0 (6:4, 7:5)

Культовая теннисистка в двух сетах разобралась с Вероникой Кудерметовой. Россиянка феерически начала, поведя 4:1 с двумя брейками. Но опытная американка сломала ход событий. Она не только сравняла счет, но и дожала оппонентку.

Уильямс-старшая выиграла 5 геймов подряд. К тому же в решающем десятом гейме она с первой попытки реализовала брейк-пойнт. Это очко одновременно стало и сет-пойнтом. На такой камбэк американская теннисистка потратила 55 минут.

Еще хуже для Винус Уильямc сложилось начало второй партии. В этот раз Кудерметова повела 5:1. Однако и теперь хозяйка кортов сумела отыграться. Выиграв 6 геймjd (!) подряд, американка с третьей попытки дожала российскую теннисистку. Следующая соперница Уильямс-старшей определится в противостоянии Чжэн – Соснович.

Кто такая Винус Уильямс

Уроженка Калифорнии в тур попала в 14 лет. На турнирах серии "Грэнд Слэм" дебютировала в 1997 году и сразу дошла до финала US Open.

Пик карьеры пришелся на начало 2000-х. Тогда завоевала 5 титулов на Уимблдоне и дважды триумфовала на Открытом чемпионате США. Выиграла "золото" Олимпиады в Сиднее и победила на WTA Finals-2008. Еще 14 титулов серии "Грэнд Слэм" взяла в парном разряде.

В общей сложности завоевала 49 индивидуальных титулов. Старшая сестра Серены Уильямс – сильнейшей теннисистки первой четверти XXI века.