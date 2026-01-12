Вінтаж, блиск і кутюр: найкращі образи зірок на "Золотому глобусі-2026"

Церемонія "Золотий глобус" традиційно стала не лише святом кіно й телебачення, а й головною модною подією сезону. Червона доріжка цього року зібрала зірок у кутюрі, архівних сукнях і кастомних образах, де кожна деталь працювала на ефект.
РБК-Україна обрало найкращі образи краси з церемонії.
Ведуча церемонії Дженніфер Лопес привернула максимум уваги, з’явившись в архівній сукні Jean Louis Scherrer Haute Couture 2003 року від LILY et Cie.
Образ із відкритим пресом вона доповнила клатчем Judith Lieber та ювелірними прикрасами Sabyasachi, зробивши ставку на поєднання вінтажу й гламуру.
Номінантка за фільм "Помри, моє кохання" обрала напівпрозору сукню Givenchy by Sarah Burton, розшиту блискітками й квітковою вишивкою.
Контрастним елементом стала вишита куртка-бомбер, яка додала образу сучасного звучання.
Зірка фільму "Одна битва за іншою" зробила ставку на блиск - її сукня-стрінг стала одним із найсміливіших виходів вечора. Завершили образ ювелірні прикраси Tiffany & Co.
Номінантка за серіал "Вбивства в будівлі" з’явилася в оксамитовій сукні-бюстьє Chanel, прикрашеній білими квітами з пір’я, шовкового шифону та органзи. Над створенням образу працювали 323 години. Гомес прийшла на церемонію разом із Бенні Бланко.
Номінантка за "Венздей" зробила ставку на провокацію - сукня Dilara Findikoglu зі сміливими вирізами у поєднанні з сережками та каблучками Simone Jewels стала одним із найбільш обговорюваних образів вечора.
Зірка, номінована одразу за два проєкти - "Заповіт Енн Лі" та "Лонг-Брайт-Рівер", - відзначила подвійну номінацію у білій драпірованій сукні, срібних сандалях і прикрасах Tiffany & Co.
Номінантка за "Зла: На щастя" з’явилася в драпірованій сукні Vivienne Westwood Couture, доповненій чорним оксамитовим бантом і ностальгічним високим хвостом.
Номінантка за "Одна битва за іншою" обрала кастомний образ Louis Vuitton - сріблясте металеве бюстьє з ручною вишивкою та довгу оксамитову спідницю.
З’явившись разом із чоловіком Джессі Племмонсом, акторка обрала зелену сукню Tom Ford by Haider Ackermann з відкритою спиною та кришталевим ланцюжком уздовж декольте, доповнивши образ прикрасами Kwiat.
Ведуча вечора зробила ставку на драму - чорна сукня Louis Vuitton із тюлю та мережива, розшита паєтками, з високим розрізом і фестончастим подолом стала одним із найефектніших виходів.
Комікеса та ведуча виглядала як справжня королева балу в плісованій блідо-рожевій сукні Zuhair Murad, доповненій прикрасами David Yurman.
