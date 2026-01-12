Вінтаж, блиск і кутюр: найкращі образи зірок на "Золотому глобусі-2026"

Дженніфер Лопес

Ведуча церемонії Дженніфер Лопес привернула максимум уваги, з’явившись в архівній сукні Jean Louis Scherrer Haute Couture 2003 року від LILY et Cie.

Образ із відкритим пресом вона доповнила клатчем Judith Lieber та ювелірними прикрасами Sabyasachi, зробивши ставку на поєднання вінтажу й гламуру.

Дженніфер Лопес (фото: Getty Images)

Дженніфер Лоуренс

Номінантка за фільм "Помри, моє кохання" обрала напівпрозору сукню Givenchy by Sarah Burton, розшиту блискітками й квітковою вишивкою.

Контрастним елементом стала вишита куртка-бомбер, яка додала образу сучасного звучання.

Дженніфер Лоуренс (фото: Getty Images)

Тейана Тейлор

Зірка фільму "Одна битва за іншою" зробила ставку на блиск - її сукня-стрінг стала одним із найсміливіших виходів вечора. Завершили образ ювелірні прикраси Tiffany & Co.

Тейана Тейлор​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Селена Гомес

Номінантка за серіал "Вбивства в будівлі" з’явилася в оксамитовій сукні-бюстьє Chanel, прикрашеній білими квітами з пір’я, шовкового шифону та органзи. Над створенням образу працювали 323 години. Гомес прийшла на церемонію разом із Бенні Бланко.

Селена Гомес​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Дженна Ортега

Номінантка за "Венздей" зробила ставку на провокацію - сукня Dilara Findikoglu зі сміливими вирізами у поєднанні з сережками та каблучками Simone Jewels стала одним із найбільш обговорюваних образів вечора.

Дженна Ортега​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Аманда Сейфрід

Зірка, номінована одразу за два проєкти - "Заповіт Енн Лі" та "Лонг-Брайт-Рівер", - відзначила подвійну номінацію у білій драпірованій сукні, срібних сандалях і прикрасах Tiffany & Co.

Аманда Сейфрід​​​​​​​​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Аріана Гранде

Номінантка за "Зла: На щастя" з’явилася в драпірованій сукні Vivienne Westwood Couture, доповненій чорним оксамитовим бантом і ностальгічним високим хвостом.

Аріана Гранде​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Чейз Інфініті

Номінантка за "Одна битва за іншою" обрала кастомний образ Louis Vuitton - сріблясте металеве бюстьє з ручною вишивкою та довгу оксамитову спідницю.

Чейз Інфініті​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Кірстен Данст

З’явившись разом із чоловіком Джессі Племмонсом, акторка обрала зелену сукню Tom Ford by Haider Ackermann з відкритою спиною та кришталевим ланцюжком уздовж декольте, доповнивши образ прикрасами Kwiat.

Кірстен Данст​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Ана де Армас

Ведуча вечора зробила ставку на драму - чорна сукня Louis Vuitton із тюлю та мережива, розшита паєтками, з високим розрізом і фестончастим подолом стала одним із найефектніших виходів.

Ана де Армас​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Ніккі Глейзер

Комікеса та ведуча виглядала як справжня королева балу в плісованій блідо-рожевій сукні Zuhair Murad, доповненій прикрасами David Yurman.

Ніккі Глейзер​​​​​​​ (фото: Getty Images)