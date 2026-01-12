Винтаж, блеск и кутюр: лучшие образы звезд на "Золотом глобусе-2026"

Дженнифер Лопес

Ведущая церемонии Дженнифер Лопес привлекла максимум внимания, появившись в архивном платье Jean Louis Scherrer Haute Couture 2003 года от LILY et Cie.

Образ с открытым прессом она дополнила клатчем Judith Lieber и ювелирными украшениями Sabyasachi, сделав ставку на сочетание винтажа и гламура.

Дженнифер Лопес (фото: Getty Images)

Дженнифер Лоуренс

Номинантка за фильм "Умри, моя любовь" выбрала полупрозрачное платье Givenchy by Sarah Burton, расшитое блестками и цветочной вышивкой.

Контрастным элементом стала вышитая куртка-бомбер, которая добавила образу современного звучания.

Дженнифер Лоуренс (фото: Getty Images)

Тейана Тейлор

Звезда фильма "Одна битва за другой" сделала ставку на блеск - ее платье-стринг стало одним из самых смелых выходов вечера. Завершили образ ювелирные украшения Tiffany & Co.

Тейана Тейлор (фото: Getty Images)

Селена Гомес

Номинантка за сериал "Убийства в здании" появилась в бархатном платье-бюстье Chanel, украшенном белыми цветами из перьев, шелкового шифона и органзы. Над созданием образа работали 323 часа. Гомес пришла на церемонию вместе с Бенни Бланко.

Селена Гомес (фото: Getty Images)

Дженна Ортега

Номинантка за "Венздей" сделала ставку на провокацию - платье Dilara Findikoglu со смелыми вырезами в сочетании с серьгами и кольцами Simone Jewels стало одним из самых обсуждаемых образов вечера.

Дженна Ортега (фото: Getty Images)

Аманда Сейфрид

Звезда, номинированная сразу за два проекта - "Завещание Энн Ли" и "Лонг-Брайт-Ривер", отметила двойную номинацию в белом драпированном платье, серебряных сандалиях и украшениях Tiffany & Co.

Аманда Сейфрид (фото: Getty Images)

Ариана Гранде

Номинантка за "Зла: На счастье" появилась в драпированном платье Vivienne Westwood Couture, дополненном черным бархатным бантом и ностальгическим высоким хвостом.

Ариана Гранде (фото: Getty Images)

Чейз Инфинити

Номинантка за "Одна битва за другой" выбрала кастомный образ Louis Vuitton - серебристое металлическое бюстье с ручной вышивкой и длинную бархатную юбку.

Чейз Инфинити (фото: Getty Images)

Кирстен Данст

Появившись вместе с мужем Джесси Племмонсом, актриса выбрала зеленое платье Tom Ford by Haider Ackermann с открытой спиной и хрустальной цепочкой вдоль декольте, дополнив образ украшениями Kwiat.

Кирстен Данст(фото: Getty Images)

Ана де Армас

Ведущая вечера сделала ставку на драму - черное платье Louis Vuitton из тюля и кружева, расшитое пайетками, с высоким разрезом и фестончатым подолом стало одним из самых эффектных выходов.

Ана де Армас (фото: Getty Images)

Никки Глейзер

Комикесса и ведущая выглядела как настоящая королева бала в плиссированном бледно-розовом платье Zuhair Murad, дополненном украшениями David Yurman.

Никки Хлейзер (фото: Getty Images)