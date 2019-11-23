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Винні у вибухах в Балаклії будуть позбавлені посад, - Хомчак

Новини » Суспільство     23.11.2019 - 21:11
Винні у вибухах в Балаклії будуть позбавлені посад, - Хомчак
Фото: Руслан Хомчак (Twitter/24tv.ru)

Хомчак заявив, що недавня трагедія стала наслідком службової недбалості

Начальник Генштабу Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак заявив, що недавня трагедія на складах боєприпасів біля Балаклії Харківської області стала наслідком службової недбалості, і винні в цьому будуть позбавлені посад. Про це він заявив в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, після розслідування багато позбудуться своїх посад.

"Тут був випадок недбалості тих, хто повинен був контролювати і організовувати цю роботу. Тому, коли завершиться розслідування, гарантую, багато втратить своїх посад, а можливо, і підуть зі Збройних сил за те, що вони це допустили... Я нікому не буду прощати таких випадків, тому що безкарність породжує тільки більший безлад і небезпеку", - сказав Хомчак.

Він заявив, що це був перший випадок в ЗСУ, коли під час інциденту на складах боєприпасів загинули військові сапери.

Нагадаємо, 17 листопада в Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги помер військовослужбовець, який отримав поранення в результаті вибухів на військовому арсеналі у Балаклії.

15 листопада прогриміли вибухи на території військового арсеналу в Балаклії Харківської області. Спочатку повідомлялося, що поранення отримав один сапер.

Пізніше в Генеральному штабі повідомили, що вибухи на території військового арсеналу є планової утилізацією боєприпасів. На території, де проходила планова утилізація, пролунало близько 20 вибухів у спеціально обладнаному котлі.

У Харкові помер один з поранених під час вибуху в Балаклії військових
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