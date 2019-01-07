Во Львовской области в ДТП с микроавтобусом погиб ребенок

Фото: на месте ДТП (lv.npu.gov.ua)

В результате столкновения легковушки с микроавтобусом пострадали трое детей

Во Львовской области в результате столкновения легковушки с микроавтобусом на автодороге Киев - Чоп возле села Ясенов в Бродовском районе погиб ребенок, еще шесть человек, в том числе трое детей, госпитализированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области

По предварительным данным около 13:10 в воскресенье, 6 января, столкнулись легковушка Ford Fiesta и микроавтобус Ford Transit.

В результате столкновения телесные повреждения получили семь человек, четверо из которых - дети, однако одна из травмированных, несовершеннолетняя девочка, умерла по дороге в больницу.

Личные данные участников ДТП уточняются.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Фото: на месте ДТП

Напомним, во Львовской области 3 января 2019 года автоцистерна столкнулась с двумя микроавтобусами, в результате чего погибли два человека и еще 5 были ранены.