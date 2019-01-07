Во Львовской области в ДТП с микроавтобусом погиб ребенок

В результате столкновения легковушки с микроавтобусом пострадали трое детей
Во Львовской области в результате столкновения легковушки с микроавтобусом на автодороге Киев - Чоп возле села Ясенов в Бродовском районе погиб ребенок, еще шесть человек, в том числе трое детей, госпитализированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области
По предварительным данным около 13:10 в воскресенье, 6 января, столкнулись легковушка Ford Fiesta и микроавтобус Ford Transit.
В результате столкновения телесные повреждения получили семь человек, четверо из которых - дети, однако одна из травмированных, несовершеннолетняя девочка, умерла по дороге в больницу.
Личные данные участников ДТП уточняются.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Фото: на месте ДТП
Напомним, во Львовской области 3 января 2019 года автоцистерна столкнулась с двумя микроавтобусами, в результате чего погибли два человека и еще 5 были ранены.