Винуватиці ДТП у Полтаві, унаслідок якої помер підліток, оголосили підозру

Фото: машина, якою збили підлітка (Facebook/Андрій Замахін)

Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу

Винуватиці дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у Полтаві, внаслідок якої помер неповнолітній хлопець, повідомили про підозру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Полтавської облатсі.

Як зазначається, їй оголосили про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху під час керування транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Повідомляється, що органи прокуратури Полтавської області здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадження за фактом вчинення ДТП у листопаді минулого року в центрі міста, внаслідок якої загинула дитина.

Наразі у кримінальному провадженні проводиться судово-медико-криміналістична та комп’ютерно-технічна експертизи. Окрім цього, допитано свідків подій, накладено арешт на автомобіль та на відеореєстратор та флеш-носій, які знаходились у автомобілі.

На підставі ухвал слідчого судді проведено комп’ютерно-технічну експертизу з метою відновлення файлів флеш-накопичувача.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.

Як писав Styler, у Полтаві 8 січня помер 15-річний Артем Левченко, якого у листопаді 2018 року на "зебрі" збила власниця ресторанного бізнесу Наталія Саєнко на Merсedes-Benz.

Нагадаємо, у Львівській області внаслідок зіткнення легковика з мікроавтобусом на автодорозі Київ - Чоп біля села Ясенів у Бродівському районі загинула дитина, ще шестеро людей, зокрема троє дітей, шпиталізовано.