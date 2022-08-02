Виновен в разрушении нескольких объектов. В Николаеве задержали корректировщика обстрелов

"Контрразведчики СБУ задержали местного жителя, который собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве", - говорится в сообщении.

Как рассказывают в пресс-службе, в дальнейшем собранная им информация использовалась вражескими спецслужбами и войсками для нанесения ракетных и артиллерийских ударов по военным и гражданским объектам города.

"В результате его действий были разрушены несколько таких объектов", - добавили в СБУ.

В данный момент корректировщику сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.