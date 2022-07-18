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Сто долларов "за голову". Ким объявил охоту на корректировщиков ударов по Николаеву

Новина українською →
Николаев, Понедельник 18 июля 2022 19:01
Сто долларов "за голову". Ким объявил охоту на корректировщиков ударов по Николаеву Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Николаевской ОВА инициировал "отлов" корректировщиков ударов по Николаеву. Он даже установил награду за каждого пойманного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Обстреливают нас все также. К счастью, без жертв. Русские платят через Telegram-каналы, обещают анонимность нашим гражданам, которые соглашаются бать корректировщиками огня. Они там копейки платят – 1-1,5 тысячи гривен. Обещают анонимность, но анонимности никакой нет, мы все равно их ловим. Я буду платить 100 долларов каждому, кто наведет на наводчика", - рассказал он, предложив "уже присматриваться к негодяям".

Как сообщалось, оккупанты используют по Николаеву нетипичное оружие. Именно поэтому обстрелы приносят городу сильные разрушения.

Напомним, в ночь на 18 июля Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. Оккупанты ударили по автосалону и магазину по продажам сельхозтехники.

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