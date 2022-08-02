Винний у руйнуванні декількох об’єктів. У Миколаєві затримали коригувальника обстрілів

Контррозвідка СБУ затримала коригувальника, який наводив ворожі ракети на інфраструктурні об’єкти Миколаєва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Контррозвідники СБУ затримали місцевого мешканця, який збирав і поширював в російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції українських військ та об’єкти критичної інфраструктури у Миколаєві", - йдеться в повідомленні.
Як розповідають в прес-службі, надалі зібрана ним інформація використовувалась ворожими спецслужбами та військами для нанесення ракетних та артилерійських ударів по військових і цивільних об’єктах міста.
"У результаті його дій було зруйновано декілька таких споруд", - додали в СБУ.
Наразі коригувальнику повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.
Нагадаємо, раніше Кім заявив, що в Миколаєві хочуть присікти випадки колабораціонізму, у зв'язку з цим місто закриють на кілька днів.
Раніше стало відомо, що Кім ініціював "вилов" коригувальників ударів по Миколаєву і встановив нагороду за кожного спійманого.
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