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Винний у руйнуванні декількох об’єктів. У Миколаєві затримали коригувальника обстрілів

Фото: у Миколаєві затримали коригувальника обстрілів РФ (ілюстрація/facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

Контррозвідка СБУ затримала коригувальника, який наводив ворожі ракети на інфраструктурні об’єкти Миколаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Контррозвідники СБУ затримали місцевого мешканця, який збирав і поширював в російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції українських військ та об’єкти критичної інфраструктури у Миколаєві", - йдеться в повідомленні.

Як розповідають в прес-службі, надалі зібрана ним інформація використовувалась ворожими спецслужбами та військами для нанесення ракетних та артилерійських ударів по військових і цивільних об’єктах міста.

"У результаті його дій було зруйновано декілька таких споруд", - додали в СБУ.

Наразі коригувальнику повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Нагадаємо, раніше Кім заявив, що в Миколаєві хочуть присікти випадки колабораціонізму, у зв'язку з цим місто закриють на кілька днів.

Раніше стало відомо, що Кім ініціював "вилов" коригувальників ударів по Миколаєву і встановив нагороду за кожного спійманого.

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Служба безпеки УкраїниМиколаїв