Николаев могут закрыть на несколько дней: Ким назвал причину
Николаев планируют закрыть на несколько дней для проведения спецоперации по обнаружению коллаборантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима в эфире на Youtube-канале "Ходорковский LIVE".
"Мы хотим это (коллаборационизм - ред.) пресечь на корню. У нас еще планируются мероприятия по комендантскому часу. Город закроем на несколько дней, пойдем по домам и отработаем тех нехороших людей", - заявил Ким.
По его словам, случаи сотрудничества с оккупантами в Николаеве единичные, но они несут за собой потенциальные жертвы, когда колаборанты начинают выслеживать позиции украинских военных, ПВО и баз.
Напомним, ранее стало известно, что Ким инициировал "отлов" корректировщиков ударов по Николаеву и установил награду за каждого пойманного.
Также мы писали, что позже Ким рассказал механизм, по которому можно получить вознаграждение в 100 долларов за "слив" данных о корректировщиках огня по областному центру.
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