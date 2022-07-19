Николаев могут закрыть на несколько дней: Ким назвал причину

Николаев планируют закрыть на несколько дней для проведения спецоперации по обнаружению коллаборантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима в эфире на Youtube-канале " Ходорковский LIVE ".

"Мы хотим это (коллаборационизм - ред.) пресечь на корню. У нас еще планируются мероприятия по комендантскому часу. Город закроем на несколько дней, пойдем по домам и отработаем тех нехороших людей", - заявил Ким.

По его словам, случаи сотрудничества с оккупантами в Николаеве единичные, но они несут за собой потенциальные жертвы, когда колаборанты начинают выслеживать позиции украинских военных, ПВО и баз.