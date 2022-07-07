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Виновата бюрократия. ЕС блокирует кредит Украине на 1,5 млрд евро

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Брюссель, Четверг 07 июля 2022 22:08
Виновата бюрократия. ЕС блокирует кредит Украине на 1,5 млрд евро Фото: ЕС блокирует кредит Украине на 1,5 млрд евро (flick.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Исполнительный орган Европейского Союза блокирует кредит в 1,5 млрд евро для Украины из-за опасений относительно финансовой надежности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Европейский инвестиционный банк предложил Киеву заем, чтобы поддержать экономику на плаву. Комиссия гарантирует кредиты ЕИБ для операций за пределами ЕС, причем резервы обычно составляют 9% от общего объема финансирования.

Но в этом случае комиссия хочет обеспечить 70% от общей суммы, как это было с предыдущим предложением о 1 млрд евро для Украины. По словам чиновников, которые отказались называть свои имена, комиссия выдвигает требование на случай, если страна не сможет вернуть средства рынкам.

Представитель комиссии сказал, что ЕС должен убедиться, что он может покрыть убытки в случае дефолта Украины. Комиссия ищет альтернативные решения, которые полагаются на то, что страны-члены ЕС или ЕИБ распределят часть дополнительных рисков, связанных с этими займами.

Напомним, сегодня Европарламент поддержал предоставление Украине транша на 1 млрд евро.

Отметим, что это первый транш из согласованного пакета в 9 млрд евро на расходы в социальной сфере.

К тому же, недавно Украина получила немецкий грант на 1 млрд евро.

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