ru ua
Сб, 25 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС выделит Украине 9 млрд евро финансовой помощи

Новина українською →
Брюссель, Пятница 24 июня 2022 17:05
ЕС выделит Украине 9 млрд евро финансовой помощи Фото: ЕС выделит Украине 9 млрд евро (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз согласовал выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере 9 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Twitter.

По его словам средства будут направлены на финансирование социальной сферы.

"Украина находится в состоянии войны, и ей нечем платить за многие государственные услуги, поэтому мы одобрили выделение 9 млрд евро на помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, что недавно США объявили о выделении Украине дополнительного пакета военного помощи на 450 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Украина
NEWS
Кулеба назвал единственное преимущество России на войне против Украины
Кулеба назвал единственное преимущество России на войне против Украины
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение