Фото: над Вінницькою областю збили дві російські ракети(Getty Images)

У небі над Вінницькою область сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Сергія Борзова в Telegram.