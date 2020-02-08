В Винницкой области задержали депутата на взятке в 20 тыс. долларов

В Винницкой области депутата одного из местных горсоветов задержали получении части взятки в размере 20 тысяч долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что депутат требовал 100 тысяч долларов от предпринимателя за обеспечение голосования в горсовете о выделении ему земельного участка в 10 га.

"По данным следствия, вероятно заручившись поддержкой городского головы и еще трех пособников, двое из которых якобы является "влиятельными в криминальном мире лицами", обещал предпринимателю обеспечить голосование депутатами горсовета за решение о предоставлении в пользование 10 га земли для осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, упомянутые лица якобы гарантировали безусловное подписание мэром принятого решения и соответствующего договора по неправомерную выгоду в сумме 100 тыс долларов", - сообщили в ОГП.

На данный момент правоохранителями продолжаются обыски по месту жительства и работы фигурантов, во время которых было изъято оружие и предмет взятки. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения и избрания меры пресечения в суде.

Открыто дело по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области задержали мэра территориальной общины и его сообщника во время получения взятки. Мэр требовал 10 тыс. долларов за заключение договора об оказании услуг по благоустройству земельного участка.

Также сообщалось, что Государственное бюро расследований задержало начальника одного из управлений секретариата Кабинета министров Украины за вымогательство и получение 2,5 млн гривен взятки.