У Вінницькій області затримали депутата на хабарі у 20 тис. доларів

У Вінницькій області, депутата однієї з місцевих міськрад затримали отриманні частини хабара в розмірі 20 тисяч доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що депутат вимагав 100 тисяч доларів від підприємця за забезпечення голосування в міськраді про виділення йому земельної ділянки в 10 га.

"За даними слідства, ймовірно заручившись підтримкою міського голови і ще трьох спільників, двоє з яких нібито є "впливовими в кримінальному світі особами", обіцяв підприємцю забезпечити голосування депутатами міськради за рішення про надання в користування 10 га землі для здійснення підприємницької діяльності. Крім того, згадані особи нібито гарантували безумовне підписання мером прийнятого рішення та відповідного договору за неправомірну вигоду в сумі 100 тис доларів", - повідомили в ОГП.

На даний момент правоохоронцями тривають обшуки за місцем проживання і роботи фігурантів, під час яких було вилучено зброю і предмет хабара. Зараз вирішується питання про оголошення їм підозри і обрання запобіжного заходу в суді.

Відкрито справу за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України.

Раніше РБК-Україна писало, що в Дніпропетровській області затримали мера територіальної громади та його спільника під час отримання хабара. Мер вимагав 10 тис. доларів за укладення договору про надання послуг з благоустрою земельної ділянки.

Також повідомлялося, що Державне бюро розслідувань затримало начальника одного з управлінь секретаріату Кабінету міністрів України за вимагання та одержання 2,5 млн гривень хабара.