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В Днепропетровской области задержали мэра на взятке 10 тыс. долларов

Новости » Происшествия     05.02.2020 - 19:15
В Днепропетровской области задержали мэра на взятке 10 тыс. долларов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мэр требовал 10 тыс. долларов за заключение договора об оказании услуг по благоустройству земельного участка

В Днепропетровской области задержали мэра территориальной общины и его сообщника во время получения взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной прокуратури.

Сообщается, что мэр совместно с посредником требовали от частного предпринимателя неправомерную выгоду в размере 10 тыс. долларов за заключение договора об оказании услуг по благоустройству земельного участка на территории объединенной территориальной общины, которая используется под свалку.

"5 февраля 2020 года во время получения денежных средств злоумышленники были разоблачены правоохранительными органами и задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении указанного уголовного правонарушения. Проводятся следственные и процессуальные действия.

Фото: задержание мэра (dnipr.gp.gov.ru)

Напомним, Государственное бюро расследований задержало начальника одного из управлений секретариата Кабинета министров Украины за вымогательство и получение 2,5 млн гривен взятки.

Также сообщалось, что 4 февраля сообщили о подозрении главе Черновицкой областной рады Ивану Мунтяну в получении неправомерной выгоды. Он попросил у предпринимателя предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тыс. долларов.

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Новости Украины Днепропетровская областьвзятка
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