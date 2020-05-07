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В ЕС зафиксировали свыше 150 тыс. смертей от коронавируса

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 13:14
В ЕС зафиксировали свыше 150 тыс. смертей от коронавируса
Иллюстративное фото (flickr)

Лидером по числу смертельных случаев в ЕС является Британия

В странах Европейского союза от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 150 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Большинство смертельных случаев зафиксировано в Британии (30 076), Италии (29 684), Испании (25 857) и Франции (25 809). В общей сложности в этих странах было зарегистрировано более 111 тыс. смертей.

Согласно официальным данных, озвученных представителями этих стран, общее число заболевших коронавирусом составляет 843 тыс. человек. Почти половина из них выздоровела.

Напомним, в Британии ученые изучили образцы коронавируса, подтвердив его природное происхождение, и установили, что он начал быстро распространяться в Европе еще в прошлом году.

На данный момент Британия является лидером по числу смертельных случаев от COVID в Европе. Тем не менее, с понедельника 11 мая в стране могут начать смягчать карантинные ограничения.

Согласно первому этапу плана, который подготовило британское правительство, с понедельника могут разрешить проведение небольших мероприятий на свежем воздухе, в том числе занятия на спортивных площадках. Также откроются небольшие магазины.

Детальнее о пандемии COVID-19 в Украине и мире 7 мая - в материале РБК-Украина.

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