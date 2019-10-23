В Винницкой области столкнулись два автомобиля, есть жертвы

Сегодня, 23 октября в Ямпольском районе Винницкой области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщается, авария произошла около 11:25 близ села Писаревка Ямпольского района.

Предварительно установлено, 52-летний водитель автомобиля ВАЗ 21093, местный житель, выполняя маневр обгона, не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с Audi А6. За рулем иномарки находился 70-летний житель одного из сел района.

Фото: место ДТП (vn.npu.gov.ua)

От полученных травм на месте происшествия погибли водители обоих транспортных средств и 27-летний пассажир ВАЗа.

Следствием было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

Напомним,ранее сообщалось, что в Николаевской области в аварии погиб человек и семеро пострадали. Пассажир одного из автомобилей погиб на месте от полученных телесных повреждений.

Также РБК-Украина писало, что столичным автомобилистам рекомендуют быть осторожными на дорогах из-за туманов. Специалисты порекомендовали придерживаться пяти советов.