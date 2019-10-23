У Вінницькій області зіткнулися два автомобілі, є жертви

Сьогодні, 23 жовтня в Ямпільському районі Вінницької області в результаті зіткнення двох легкових автомобілів загинули три людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як повідомляється, аварія сталася близько 11:25 поблизу села Писарівка Ямпільського району.

Попередньо встановлено, 52-річний водій автомобіля ВАЗ 21093, місцевий житель, виконуючи маневр обгону, не переконався в безпеці маневру і виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з Audi А6. За кермом іномарки перебував 70-річний житель одного з сіл району.

Фото: місце ДТП (vn.npu.gov.ua)

Від отриманих травм на місці пригоди загинули водії обох транспортних засобів та 27-річний пасажир ВАЗа.

Слідством було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).

Нагадаємо,раніше повідомлялося, що у Миколаївській області в аварії загинула людина і семеро постраждали. Пасажир одного з автомобілів загинув на місці від отриманих тілесних ушкоджень.

Також РБК-Україна писало, що столичним автомобілістам рекомендують бути обережними на дорогах через туманост. Фахівці порекомендували дотримуватися п'яти рад.