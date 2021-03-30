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В Винницкой области пьяный водитель насмерть сбил двоих малолетних детей

Новина українською → Винницкая область, Вторник 30 марта 2021 18:12
В Винницкой области пьяный водитель насмерть сбил двоих малолетних детей Фото: в селе Росоша водитель автомобиля Skoda сбил двоих детей (vn.npu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 30 марта, в Винницкой области нетрезвый водитель совершил наезд на двоих детей, которые двигались на велосипеде. От полученных телесных повреждений они погибли на месте происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось около 13:00 в селе Росоша Липовецкой территориальной громады. Тогда 20-летний водитель автомобиля Skoda насмерть сбил двух мальчиков 6 и 7 лет, которые на велосипеде переезжали проезжую часть дороги.

Отмечается, что после этого иномарка съехала в кювет и загорелась, однако сам водитель не пострадал. В организме мужчины выявлено 1,76 промилле алкоголя. На данный момент он задержан.

Следствием начато уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - до 12 лет лишения свободы.

Фото: в селе Росоша водитель автомобиля Skoda сбил двоих детей (vn.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что на дороге под Винницей произошла массовая авария с участием пассажирского автобуса, фур и легковых автомобилей. Тогда обошлось без пострадавших.

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