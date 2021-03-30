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У Вінницькій області п'яний водій на смерть збив двох малолітніх дітей

Новость на русском → Вінницька область, Вівторок 30 березня 2021 18:12
У Вінницькій області п'яний водій на смерть збив двох малолітніх дітей Фото: у селі Росоша водій автомобіля Skoda збив двох дітей (vn.npu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 30 березня, у Вінницькій області нетверезий водій скоїв наїзд на двох дітей, які їхали на велосипеді. Від отриманих тілесних ушкоджень вони загинули на місці події.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталася близько 13:00 у селі Росоша Липовецької територіальної громади. Тоді 20-річний водій автомобіля Skoda збив на смерть двох хлопчиків 6 і 7 років, які на велосипеді переїжджали проїжджу частину дороги.

Зазначається, що після цього іномарка з'їхала в кювет і загорілась, проте сам водій не постраждав. В організмі чоловіка виявлено 1,76 проміле алкоголю. Наразі він затриманий.

Слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - до 12 років позбавлення волі.

Фото: у селі Росоша водій автомобіля Skoda збив двох дітей (vn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на дорозі під Вінницею сталася масова аварія з участю пасажирського автобуса, вантажівок і легкових автомобілів. Тоді обійшлося без постраждалих.

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