В Киевской области автомобиль врезался в автобус, есть погибший

Фото: место ДТП (sns.gov.ua)

Внедорожник врезался в припаркованный на обочине автобус

В Киевской области на трассе Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и автобуса, один человек погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что ДТП произошло вблизи села Мытница 19 сентября в 23:19. Внедорожник врезался в припаркованный на обочине автобус.

"Автомобиль "Audi Q7" двигался в направлении Киева и на большой скорости врезался в стоящий на обочине автобус "YUTONG". От полученных травм водитель скончался на месте", - говорится в сообщении.

По данным паблика dtp.kiev.ua, спидометр автомобиля застыл на отметке 260 км/ч. Тело погибшего пришлось доставать из автомобиля с помощью механизированного инструмента.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве автомобиль врезался в трамвай в районе рынка "Юность". В результате ДТП пострадала женщина.

Также сообщалось, что под Черкассами внедорожник врезался в рейсовый автобус. Авария произошла на трассе Канев-Чигирин-Кременчук. В результате ДТП пострадали 10 человек.