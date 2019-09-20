ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киевской области автомобиль врезался в автобус, есть погибший

Новости » Происшествия    20.09.2019 - 11:48
В Киевской области автомобиль врезался в автобус, есть погибший
Фото: место ДТП (sns.gov.ua)

Внедорожник врезался в припаркованный на обочине автобус

В Киевской области на трассе Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и автобуса, один человек погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что ДТП произошло вблизи села Мытница 19 сентября в 23:19. Внедорожник врезался в припаркованный на обочине автобус.

"Автомобиль "Audi Q7" двигался в направлении Киева и на большой скорости врезался в стоящий на обочине автобус "YUTONG". От полученных травм водитель скончался на месте", - говорится в сообщении.

По данным паблика dtp.kiev.ua, спидометр автомобиля застыл на отметке 260 км/ч. Тело погибшего пришлось доставать из автомобиля с помощью механизированного инструмента.

В Киевской области автомобиль врезался в автобус, есть погибший

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве автомобиль врезался в трамвай в районе рынка "Юность". В результате ДТП пострадала женщина.

Также сообщалось, что под Черкассами внедорожник врезался в рейсовый автобус. Авария произошла на трассе Канев-Чигирин-Кременчук. В результате ДТП пострадали 10 человек.

В Полтавской области столкнулись два грузовика, есть погибший Во Львовской области произошло ДТП с участием легковушки и маршрутки, есть погибший
Новости Украины КиевДТПКиевская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь