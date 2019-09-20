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В Винницкой области автобус с людьми и три авто слетели в кювет

Новости » Происшествия    20.09.2019 - 13:46
В Винницкой области автобус с людьми и три авто слетели в кювет
Фото: ДТП в Винницкой области (vn.npu.gov.ua)

В результате аварии пострадали четверо человек

В Винницкой области столкнулись грузовой автомобиль DAF, пассажирский автобус Богдан, Mercedes Sprinter, ВАЗ 2101 и микроавтобус OPEL Movano. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По предварительной информации, водитель грузовика DAF, двигаясь по участку дороги, где проводятся ремонтные работы, столкнулся с четырьмя автомобилями, стоявшими на красный сигнал светофора. От удара эти автомобили перевернулись в кювет.

В результате аварии пострадали четверо пассажиров рейсового автобуса сообщением Винница - Ладыжин: 19-летний житель Тульчинского района, 28 и 53-летние жители Ладыжина и 43-летний житель Гайсинского района. Они с ушибами и ссадинами госпитализированы в больницу.

Полицией начато уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". За такое правонарушение предусмотрено до 3 лет ограничения свободы.

Фото: ДТП в Винницкой области (vn.npu.gov.ua)

Напомним, на трассе Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и автобуса, один человек погиб. Тело погибшего пришлось доставать из автомобиля с помощью механизированного инструмента.

Также РБК-Украина сообщало, что в Тернопольской области произошло ДТП, пострадали 2 детей и женщина. По словам правоохранителей, пьяний мужчина, управляя авто, травмировал своих детей и жену. Как результат - в пятилетней девочки открытый перелом бедра, у ее четырехлетней сестры закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение, а у матери - закрытый перелом голени.

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