В Винницкой области произошел пожар в одноэтажной кемпинг-гостинице, никто не пострадал

В Винницкой области в одноэтажном здании кемпинг-гостиницы произошел пожар. Обошлось без пострадавших.
"13 марта в 12:43 в селе Косаново Гайсинского района Винницкой области в одноэтажном здании кемпинг-отеля возник пожар на площади 200 кв. м., обошлось без жертв и пострадавших", - указано в сообщении.
Отмечается, что спасатели локализовали пожар в 13:22 и полностью ликвидировали в 13:50.
К тушению от спасателей привлекли 16 человек и 4 единицы техники.
Напомним, по факту пожара в доме престарелых в Киеве, который обошелся без пострадавших, открыли уголовное дело.
Как писало РБК-Украина, ранее министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов потребовал ужесточить ответственность за нарушения противопожарной безопасности.
В конце января в Харькове в результате пожара в доме престарелых погибли 15 человек. Трагедия произошла из-за обогревателя, который привел к большой нагрузке на электросети и короткому замыканию.