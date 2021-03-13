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В Винницкой области произошел пожар в одноэтажной кемпинг-гостинице, никто не пострадал

Автор: Юлия Струк

В Винницкой области в одноэтажном здании кемпинг-гостиницы произошел пожар. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Пожар произошел на площади 200 квадратных метров.

"13 марта в 12:43 в селе Косаново Гайсинского района Винницкой области в одноэтажном здании кемпинг-отеля возник пожар на площади 200 кв. м., обошлось без жертв и пострадавших", - указано в сообщении.

Отмечается, что спасатели локализовали пожар в 13:22 и полностью ликвидировали в 13:50.

К тушению от спасателей привлекли 16 человек и 4 единицы техники.

Напомним, по факту пожара в доме престарелых в Киеве, который обошелся без пострадавших, открыли уголовное дело.

Как писало РБК-Украина, ранее министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов потребовал ужесточить ответственность за нарушения противопожарной безопасности.

В конце января в Харькове в результате пожара в доме престарелых погибли 15 человек. Трагедия произошла из-за обогревателя, который привел к большой нагрузке на электросети и короткому замыканию.

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Новости Украины пожарГСЧСВинницкая область
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