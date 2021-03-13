У Вінницькій області сталася пожежа в одноповерховому кемпінг-готелі, ніхто не постраждав

У Вінницькій області в одноповерховій будівлі кемпінг-готелю сталася пожежа. Обійшлося без постраждалих.

До гасіння від рятувальників залучили 16 осіб та 4 одиниці техніки.

"13 березня о 12:43 у селі Косанове Гайсинського району Вінницької області в одноповерховій будівлі кемпінг-готелю виникла пожежа на площі 200 кв. м., обійшлося без жертв і постраждалих", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, за фактом пожежі в будинку для літніх людей у Києві, який обійшовся без постраждалих, відкрили кримінальну справу.

Як писало РБК-Україна, раніше міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов вимагав посилити відповідальність за порушення протипожежної безпеки.

У кінці січня у Харкові в результаті пожежі в будинку для літніх людей загинули 15 осіб. Трагедія сталася через обігрівач, який привів до великого навантаження на електромережу та короткого замикання.