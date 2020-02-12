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В Винницкой области полицейский издевался над задержанным

Новости » Происшествия     12.02.2020 - 22:40
В Винницкой области полицейский издевался над задержанным
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полицейский избивал задержанного дубинкой и заставлял выполнять физические упражнения

В Винницкой области прокуратура объявила о подозрении сотруднику полиции по факту совершения насилия в отношении задержанного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офис прокурора.

Следствие установило, что сотрудник Ямпольского отделения полиции умышленно и безосновательно избил задержанного резиновой дубинкой, а также заставлял выполнять физические упражнения, угрожая причинением телесных повреждений.

Отмечается, что прокуратура направила в суд ходатайство об избрании подозреваемому по ч. 2 ст. 365 УК Украины меры пресечения. Прокуратура просит суд взять полицейского под стражу.

Напомним, ранее сообщалось, начальника следственного отделения одного из территориальных подразделений полиции в Одесской области, а также следователя этого же подразделения заподозрили в пытках задержанных.

Также РБК-Украина писало, что сотрудника следственного отдела Оболонского управления полиции в Киеве задержали за получение взятки от женщины, которая обвинялась в мошенничестве. За неправомерное вознаграждение полицейский обещал закрыть уголовное производство.

Кроме того, во Львовской области полицейских заподозрили в сбыте наркотиков. В частности, подозревается заместитель начальника одного из райотделов и его подчиненный. Правоохранители путем угроз привлекли к незаконной деятельности ранее судимого наркозависимого, который занимался сбытом наркотиков.

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