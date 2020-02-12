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Во Львовской области полицейских заподозрили в сбыте наркотиков

Новости » Общество     12.02.2020 - 15:27
Во Львовской области полицейских заподозрили в сбыте наркотиков
Фото: задержание подозреваемых (ssu.gov.ua)

СБУ подозревает заместителя начальника одного из райотделов и его подчиненного

Во Львовской области двое сотрудников полиции подозреваются в организации механизма распространения и сбыта наркотиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным службы, заместитель начальника одного из райотделов и его подчиненный путем угроз и шантажа привлекли к незаконной деятельности наркозависимого с судимостью, который должен был получать наркотики от правоохранителей и распространять их.

"После этого он предоставлял информацию о покупателях полицейским, которые, злоупотребляя служебным положением, искусственно наращивали "результаты" работы отдела", - добавили в СБУ.

Отмечается, что правоохранители были задержаны при передаче посреднику амфетамина и каннабиса. Задержанным планируется объявить о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса. В случае доказательства вины полицейским грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области бывшие правоохранители организовали нарколабораторию. Злоумышленники ежемесячно изготавливали до 5 килограммов метадона и до 10 кг амфетамина. Экс-полицейские были задержаны. СБУ открыла производство по ст. 207 УК Украины.

Также РБК-Украина писало, что сотрудники СБУ блокировали канал контрабанды психотропных веществ из одной из стран Евросоюза. Незаконную деятельность организовали жители Днепра.

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