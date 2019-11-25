ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Хмельницкой области рейсовый автобус столкнулся с двумя автомобилями

Новости » Происшествия     25.11.2019 - 12:13
В Хмельницкой области рейсовый автобус столкнулся с двумя автомобилями
Фото: место происшествия (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)

Пострадали двое людей

В Хмельницкой области рейсовый автобус сообщением Познань-Скадовск попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с двумя легковыми автомобилями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

ДТП произошло в восемь часов утра вблизи села Вербка Летичевского района.
По предварительным данным, на трассе произошло столкновение автомобиля Volkswagen Touareg с Mercedes-Benz и рейсовым автобусом, который двигался по маршруту Познань-Скадовск.

В результате аварии травмы получил водитель автобуса и пассажирка Volkswagen Touareg. Им оказывается медицинская помощь.

В автобусе на момент столкновения находилось 50 пассажиров, все они граждане Украины. На данный момент никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что во Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием двух микроавтобусов.

РБК-Украина писало, что в Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием маршрутного автобуса и автомобиля, в результате три человека с травмами госпитализированы.

На трассе Киев-Одесса автомобиль врезался в грузовик, есть жертва Врачи рассказали о состоянии Кулебы после ДТП
Новости Украины ДТПавтобус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь