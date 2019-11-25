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На трассе Киев-Одесса автомобиль врезался в грузовик, есть жертва

Новости » Происшествия     25.11.2019 - 11:46
На трассе Киев-Одесса автомобиль врезался в грузовик, есть жертва
Фото: ДТП в Одесской области (od.dsns.gov.ua)

Тело водителя легковушки пришлось вырезать из автомобиля спасателям

В Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика, один человек погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Сообщается, что авария произошла 24 ноября на 304 км трассы Киев-Одесса в Любашевском районе.

"Водитель легкового автомобиля на высокой скорости врезался в припаркованный на обочине грузовик. В результате погиб мужчина, находившийся за рулем легковушки", - сообщили в ГСЧС.

Чтобы достать тело 27-летнего погибшего спасателям пришлось разрезать металлическую конструкцию автомобиля.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Полтавской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. После столкновения одно из авто загорелось. В результате происшествия один человек погиб, еще трое были госпитализированы.

Также сообщалось, что во Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием двух микроавтобусов. В результате аварии один человек погиб и еще 7 были травмированы. Среди пострадавших трое несовершеннолетних, в возрасте 15-17 лет.

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