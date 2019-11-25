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У Вінницькій області перекинувся рейсовий автобус, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     25.11.2019 - 12:40
У Вінницькій області перекинувся рейсовий автобус, є постраждалі
Фото: ДТП у Вінницькій області vn.npu.gov.ua)

За попередньою інформацією, автобус перекинувся через ожеледицю

У Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса, п'ять чоловік отримали пошкодження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції у Вінницькій області.

Повідомляється, що ДТП сталося 25 листопада близько 6 ранку на автодорозі Тульчин-Кирнасівка, поблизу міста Туличин.

"За попередньою інформацією, водій автобуса "Isuzu" сполученням Ольгопіль-Вінниця через ожеледицю не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. В результаті ДТП водій і четверо пасажирів з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані в районну лікарню", - повідомили правоохоронці.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Хмельницькій області рейсовий автобус зіткнувся з двома легковими автомобілями. На момент ДТП в автобусі перебували 50 пасажирів, ніхто з них не постраждав. Всього в ДТП отримали травми дві людини.

Також повідомлялося, що в Одеській області легковик врізався у припарковану вантажівку. В результаті аварії загинув водій легкового автомобіля.

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