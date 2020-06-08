В Винницкой области в парке нашли более 700 снарядов времен Второй мировой

В Винницкой области во время обследования территории парковой зоны выявили более 700 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Снаряды нашли в селе Спиченцы Погребищенского района.

Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, 6 июня сначала нашли около 300 единиц ВНП времен Второй мировой войны. В итоге во время обследования территории пиротехники обнаружили и изъяли 628 единиц ВНП: АС-45 – 414 единиц, АС-76 – 213 единиц, ММ-82 - 1 единицу.

Кроме того, 7 июня нашли еще 102 снаряда. Все взрыво-опасные предметы обезвредят 8 июня.

РБК-Украина писало, что в Одесской области взорвался снаряд времен Второй мировой войны на территории частного хозяйства, погиб мужчина.

Ранее во Львовской области упал снаряд во двор жилого дома в частном секторе.

Напомним, ранее в подвальном помещении Харьковского апелляционного суда обнаружили боевой снаряд.