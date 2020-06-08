У Вінницькій області у парку знайшли більше 700 снарядів часів Другої світової

У Вінницькій області під час обстеження території паркової зони виявили більше 700 одиниць вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Снаряди знайшли у селі Спиченці Погребищенського району.

Про це повідомляють у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, 6 червня спочатку знайшли близько 300 одиниць ВНП часів Другої світової війни. У підсумку під час обстеження території піротехніки виявили та вилучили 628 одиниць ВНП: АС-45 – 414 одиниць, АС-76 – 213 одиниць, ММ-82 - 1 одиницю.

Крім того, 7 червня знайшли ще 102 снаряди. Усі вибухо-небезпечні предмети знешкодять 8 червня.

РБК-Україна писало, що в Одеській області вибухнув снаряд часів Другої світової війни на території приватного господарства, загинув чоловік.

Раніше у Львівській області впав снаряд у двір житлового будинку в приватному секторі.

Нагадаємо, раніше у підвальному приміщенні Харківського апеляційного суду виявили бойовий снаряд.